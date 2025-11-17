Batman'da iş yerinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

- Batman'da 23 yaşındaki Bilal Polat, çalıştığı iş yerinde elektrik akımına kapıldı.
- Hastaneye kaldırılan Polat, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Polis, olayın nedenini araştırıyor.
Batman’ın Bayındır Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde 23 yaşındaki Bilal P., henüz belirlenemeyen nedenle elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Bilal P.’nin cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.