Batman'da istismara uğrayarak hamile bırakılan kız çocuğuna koruma

İstismara uğrayarak hamile kaldığını iddia eden kız çocuğu, başka bir ilde bulunan Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezi'ne yerleştirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağlı bir köyde yaşayan 15 yaşındaki P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı.

ÇOKİM’E YERLEŞTİRİLDİ

Konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Batman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından olayın vuku bulduğu tarihte yapılan adli çalışmanın akabinde çocuğumuz farklı bir ildeki Çocuk Koruma İlk Müdahele Merkezimize (ÇOKİM) yerleştirilmiştir. Halen kuruluşta kalmakta olan çocuk ile ilgili Bakım ve Sağlık tedbiri kararı talep edilmiş ve gerekli mesleki çalışma başlatılmıştır. Gizlilik kararı çerçevesinde yürütülen adli sürece İl Müdürlüğü Hukuk Birimi tarafından müdahil olunmuştur." denildi.

Öte yandan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, mağdurun 11 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ettiği belirtilerek, "Olay Gercüş ilçesi sınırlarında gerçekleştiğinden, soruşturma dosyası 17 Kasım 2020 tarihinde Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur ve şüphelinin iddiaları/beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmakta, titizlikle değerlendirilmektedir. Soruşturma kapsamında şüphelilerden M.A., 13 Kasım 2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18 Kasım 2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

VALİLİK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Batman ili Gercüş ilçesinde mağdur çocuk P.Ö.’nün cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur. Batman Cumhuriyet Başsavcılığının 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiçbir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir. Gercüş Sulh Ceza Hakimliği’nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır." denildi.

EMNİYET, 27 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ SÜREÇ BAŞLATTI

Emniyet Genel Müdürlüğü de sosyal medyada istismar olayını kamu görevlilerinin gerçekleştirdiği yönünde iddialarda bulunan 27 kişi hakkında adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütülmektedir. Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 05/12/2020 tarihinde Batman İli Gercüş İlçesinde meydana gelen cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır. Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelemizi her alanda sürdürdüğümüz gibi sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."