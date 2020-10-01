Batman'da jeneratörle balık avlayan genç, akıma kapıldı

Batman'ın Sason ilçesinde jeneratör ile balık avlamaya çalışan Hakan Soysal, elektrik akımına kapılarak can verdi.

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Boğazkapı köyünde 18 yaşındaki Hakan Soysal, köyün yakınından geçen nehirde jeneratör yöntemiyle balık avlamaya çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı.

TALİHSİZ GENÇ KURTARILAMADI

Soysal'ın elektrik akımına kapıldığı fark eden köylüler sağlık görevlilerine ihbarda bulundu. Soysal, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Acil serviste tedaviye alınan Soysal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.