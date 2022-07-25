Sulama kanalında düşen kuzusunu kurtarmak için suya atlayan çoban Mahsum Aksoy, akıntıya kapılarak kayboldu.

Batman’ın Kocalar köyünden geçen sulama kanalına, 35 yaşındaki çoban Mahsum Aksoy'un sürüsündeki bir kuzu düştü.

Bunun üzerine harekete geçen Mahsum Aksoy, kuzuyu kurtarmak için sulama kanalına girdi ve akıntıya kapıldı.

Çobanı bulmak için çalışmalar sürdürülüyor

Çoban Aksoy’u görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ile Diyarbakır ve Batman’dan AFAD ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre; arama çalışmaları devam ederken, Batman Barajı’ndan kanala verilen su kesildi. Kuzuyla ilgili de henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

Batman'da kanala düşen kuzusu için suya atlayan çoban kayboldu VİDEO































