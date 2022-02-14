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    Batman’da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Batman'da saman işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 14.02.2022 - 22:49
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    Batman’da kaza: 1 ölü, 6 yaralı

    Batman Bahçeli (Barınç) köyü yakınlarında akşam saatlerinde saman işçilerini taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    1 ÖLÜ, 6 YARALI

    Kazada 17 yaşındaki Hayri Altun hayatını kaybederken, Kenan Ekinci, Mahsum Çelik, Halil Argıç, Recep Tekin, Mehmet Mehdi Argıç, Şirin Sar yaralandı.

    Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Batman’da kaza: 1 ölü, 6 yaralı #1

    Batman’da kaza: 1 ölü, 6 yaralı #2

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    Batman’da kaza: 1 ölü, 6 yaralı #4


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