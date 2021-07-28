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- Batman'da kaza yapan göçmenler, kaçarken yakalandı
Batman'da kaza yapan göçmenler, kaçarken yakalandı
Kaçak göçmenleri taşıdığı sırada devrilen minibüs kazasında yaralanan olmazken, kazanın ardından kaçmaya çalışan 19 göçmen jandarma tarafından bulundu.
- DHA
- 28.07.2021 - 17:27
- Güncelleme : 28.07.2021 - 17:31
Öğle saatlerinde Batman'ın Sason ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollardan gelen göçmenleri taşıyan 34 EFM 250 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.
19 GÖÇMEN YAKALANDI
Kazada yaralanan olmazken, olayın ardından kaçmak isteyen 19 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.