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    Batman'da kaza yapan göçmenler, kaçarken yakalandı

    Kaçak göçmenleri taşıdığı sırada devrilen minibüs kazasında yaralanan olmazken, kazanın ardından kaçmaya çalışan 19 göçmen jandarma tarafından bulundu.
    • DHA
    • 28.07.2021 - 17:27
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 17:31
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    Batman'da kaza yapan göçmenler, kaçarken yakalandı

    Öğle saatlerinde Batman'ın Sason ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

    Afganistan'dan Türkiye'ye kaçak yollardan gelen göçmenleri taşıyan 34 EFM 250 plakalı minibüs, ismi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi.

    19 GÖÇMEN YAKALANDI

    Kazada yaralanan olmazken, olayın ardından kaçmak isteyen 19 göçmen, jandarma ekiplerince yakalandı.

    Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Batman da kaza yapan göçmenler, kaçarken yakalandı #1

    Batman da kaza yapan göçmenler, kaçarken yakalandı #2

    Batman da kaza yapan göçmenler, kaçarken yakalandı #3

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