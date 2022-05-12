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    Batman'da komşusuna giderken ayağına çivi battı

    Ayağındaki tahtalı çiviyle hastaneye getirilen Rezan Kaya, sağlık ekiplerince tedavi edildi.
    • 12.05.2022 - 17:41
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 17:49
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    Batman'da komşusuna giderken ayağına çivi battı

    Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Ulaş köyünde Rezan Kaya isimli vatandaşın ayağına, evinin önünde bulunan merdivenin üzerine çıktığı esnada çivi battı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Ayağında tahtalı çivi ile Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rezan Kaya, tedavi altına alındı.

    Ayağındaki çivi çıkarıldı

    Kaya'nın ayağındaki çivi, 1 saat süren operasyonla çıkarıldı. Çivinin çıkarılmasıyla rahatlayan adam, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

    Batman da komşusuna giderken ayağına çivi battı #1

    Batman da komşusuna giderken ayağına çivi battı #2


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