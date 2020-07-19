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    Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 yaralı

    Gercüş ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 11 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • AA
    • 19.07.2020 - 13:19
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    Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 yaralı

    Batman'dan Mardin'in Kızıltepe ilçesine giden Hidayet Adıbeli (35) yönetimindeki 72 DU 021 plakalı minibüs, Kesiksu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

    11 YARALI

    Kazada, sürücü ile Yağmur (4), Sultan (4), Elif (9), Gülten (37), Emine (12) ve Şevval Şimşek (44), Ayten (44) ve İlanur Alpaslan (7), Muhammet Enes Alp (10), Yusuf Adıbelli (12) yaralandı.

    Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 yaralı ViDEO

    Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 yaralı #1

    Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 yaralı #2

    Batman'da kontrolden çıkan minibüs devrildi: 11 yaralı #3

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