Batman'da köpek saldırısına uğrayan genç kız, yoğun bakımdan çıkarıldı

Yaşadığı köpek saldırısı nedeniyle kronik rahatsızlığı tetiklenen ve kas yıkımı yaşayan Berçem Tarhan, 20 günlük tedavinin ardından yoğun bakımdan çıkarıldı.

Batman’da 25 gün önce, otobüs durağına giderken sokak köpeklerinin hedefi olan 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Berçem Tarhan, kronik rahatsızlığının tetiklenmesi ve kas yıkımı yaşaması nedeniyle, 20 gün boyun yoğun bakımda kaldı.

7 yaşında yakalandığı kronik McArdle kas hastalığı tetiklenen Tarhan bilincini kaybetti. Batman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde gördüğü tedaviyle yeniden sağlığına kavuşan Tarhan, olay günün anlattı.

“Korku hastalığımı tetikledi”

AA’nın haberine göre; n köpeklerin karşısına çıktığını, korku ve panikle kaçmaya başladığını belirterek, “Kas hastalığım var. O korku hastalığımı tetikledi. Bilincimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda yoğun bakımdaydım." Tarhan sınav için okula gittiğini, çıkışta otobüs durağına doğru ilerlerken anidededi.

“Yaşamla ölüm arasında giden ince bir çizgi vardı”

Zorlu bir tedavi süreci geçirdiğini aktaran Tarhan, şu ifadeleri kullandı:

"Gözlerimi açtığımda ilk aklıma gelen şey 'tekrar hayata bağlanabilecek miyim, yaşayabilecek miyim' oldu. Benim için yaşamla ölüm arasında giden ince bir çizgi vardı. Ama sağlık çalışanlarımızın, doktorlarımızın desteğiyle tekrar hayata döndürüldüm. Bu büyük bir mucize."

“Başka kimsenin başına gelmesin”

Sokaktaki köpeklere sahip çıkılmasını, köpeklerin barınaklara gönderilmesi gerektiğini söyleyen Tarhan, "Benim yaşadığım durumu kimsenin yaşamasını istemiyorum. Çok zorlu bir süreç oldu. Başka kimsenin başına gelmesin." ifadelerini kullandı.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Deniz Şanlı da Tarhan'ın kronik kas hastalığının olduğunu, yaşadığı korkunun hastalığı tetiklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu hastalar aslında böyle olağanüstü haller dışında kendi hayatlarını sürdürebiliyorlar. Ama hastamızın yaşadığı, köpekten kaçma hali nedeniyle hastalığının tetiklenmesi sonucunda vücudunda bir kas yıkımı oldu. Yaklaşık 20 gün boyunca yoğun bakımda kendisini takip ettik.”