Batman'da kurtlar ağıla girdi: 10 keçi telef oldu

- Batman'ın Sason ilçesi Kınalı köyünde kurtlar, Hayriye Can'a ait ağıla girerek 10 keçiyi telef etti, 10 keçiyi de yaraladı.
- Sabah fark edilen olay sonrası köylüler yaralı hayvanlara müdahale etti.
- Kurt saldırısı sonrası köyde tedirginlik yaşanırken, yetkililer inceleme başlattı.
Batman’ın Sason ilçesine bağlı Kınalı köyünde hayvancılıkla uğraşan Hayriye Can’ın ağılına gece saatlerinde kurt girdi. Saldırıda 10 keçi telef olurken, 10’u da yaralandı.
KÖYLÜLER YARALI HAYVANLARA MÜDAHALE ETTİ
Sabah saatlerinde durumu fark eden Can, olayı köy sakinlerine bildirdi. Köylüler, yaralı hayvanlara müdahale ederek kurtulanları tedavi etmeye çalıştı.
Kurt saldırısının ardından köyde tedirginlik yaşanırken, yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.