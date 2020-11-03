Bir iş yerinde müşteri kılığına giren hırsız, cep telefonunu kaşla göz arasında çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Batman’da bir şüpheli, takı aksesuar satan iş yerine geldi.

Bir süre içeride dolanan şüpheli, önce etrafı kolaçan etti ardından da harekete geçti.

KAŞLA GÖZ ARASINDA ÇALDI

Çalışanların diğer müşterilerle ilgilenmesi ile müşteri kılığındaki hırsız, tezgahın üzerinde bulunan cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Telefonu cebine koyan hırsız, hiçbir şey olmamış gibi kaçarak kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Batman’da müşteri kılığında girip, telefonu çaldı ViDEO