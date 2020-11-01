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    Batman'da nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat Arda, yaşamını yitirdi

    İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi Arafat, midesi temizlendikten sonra tekrar fenalaştı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Arda'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 17:45
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    Batman'da nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat Arda, yaşamını yitirdi

    Batman'da 1 hafta önce boğazına kusmuk kaçan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen 9 yaşındaki Arafat Arda Çiftçi'den kötü haber geldi.

    Arafat Arda, merkeze bağlı Aydınkonak Mahallesi'ndeki evinde yaşadığı olay sonrasında Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    MİDESİ TEMİZLENDİ

    Midesi temizlendikten sonra taburcu edilen Aydınkonak İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Arafat'ın tedavisine evinde devam edildi.

    Minik Arafat'ın, dün evde yeniden fenalaşması üzerine dedesi Yusuf Çiftçi tarafından sağlık ekiplerine haber verildi.

    TEKRAR FENALAŞINCA HAYATINI KAYBETTİ

    Gelen ambulansa dedesinin kollarında konulan Arafat Arda'nın yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

    Arafat Arda Çiftçi, otopsinin ardından bugün Asri Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

    Batman da nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat Arda, yaşamını yitirdi #1

    Batman da nefes borusuna kusmuk kaçan Arafat Arda, yaşamını yitirdi #2

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