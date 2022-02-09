Batman’da, oltalama yöntemi ile dolandırıcılığa operasyon

Oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen kişilere yönelik, 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli olan 47 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince, sosyal medya platformları ve sahte siteler üzerinden oltalama (phishing) yöntemi ile bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişilere yönelik çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, 11 ilde farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

VATANDAŞLARIN KİMLİK BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRDİLER

Operasyona ilişkin Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada kişilerin sosyal medya hesaplarını "Phishing (Oltalama)" ve "Sosyal Mühendislik" yöntemleriyle ele geçirerek başkalarına ait kimlik bilgilerini, banka kredi kartı ve mobil bankacılık şifre verilerini temin eden, yasa dışı bahis siteleri, çevrim içi oyun platformları ve aracı banka hesapları üzerinden, vatandaşları mağdur eden, suç geliri elde eden, internet üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürüten şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik, 08 Şubat 2022 tarihinde, Batman merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiği bildirildi.

47 ŞAHIS YAKALANDI

Batman’da düzenlenen Sanal Vampirler 72 Operasyonu ile Batman merkezde 39, İstanbul, Edirne, İzmir, Van, Isparta, Muğla, Mersin ve Sakarya illerinde ise 8 kişi olmak üzere, toplamda 47 şüpheli şahıs yakalandığı belirtildi. Operasyon kapsamında, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

76 VATANDAŞIN SOSYAL MEDYA HESAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen 2 aylık çalışmanın sonucu başlatılan tahkikat kapsamında, 76 vatandaşın sosyal medya hesaplarının ele geçirildiği ve çeşitli meblağlarda dolandırıldığına ilişkin muhtemel faillerin tespiti yapıldığı ve 70 internet dolandırıcılığı olayının aydınlatılmasına dair bulgular elde edildiği kaydedildi. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki sorguları sürdüğü ifade edildi.