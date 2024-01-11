Batman'da psikiyatri hastası hastaneyi ateşe verdi Batman'da bir özel hastanede psikiyatri servisinde tedavi gören erkek hasta kaldığı odayı yaktı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İHA

Batman'da özel bir hastanenin 6. katında tedavi gören psikiyatri hastası henüz bilinmeyen bir nedenle odasını ateşe verdi.

Serviste kalan hastane personeli çıkan dumanları görünce durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Hastanede mahsur kalan hastalar itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

"Çok zorluklarla iki bebeği kurtardım"

Yoğun bakımdan yeni doğan bebekleri kurtaran vatandaş Mustafa Yeşilırmak, "Ofisimde çalışıyordum. Çalıştığım esnada dışardan çok yoğun sesler gelince balkona çıktım. Gençler hastanenin kapısını açmaya çalışıyordu. Hastanenin en son katında dumanlar yükseliyordu. Ben de yardım etmeye gittim. Biz geldiğimizde kimse yoktu, ilk müdahaleyi yaptık. 13 yeni doğan bebek vardı yoğun bakımda. İki bebeği kurtardım dumanların arasından. Dumanların arasından bebekleri kurtarırken çok zorlandım, bebeklerde serum takılıydı. Dumandan önümü göremiyordum, çok zorluklarla iki bebeği kurtardım" dedi.

Hastanede yatan hastalar Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken psikiyatri hastası gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)