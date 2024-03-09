Batman'da PTT'ye gelen şahıs güvenlik görevlisine bıçakla saldırdı PTT şubesinde sıra almadan işlem yaptırmak isteyen şahıs, kavga ettiği güvenlik görevlisini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı tedavi altına alırken, şüpheli 2 şahıs yakalandı.

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DHA

Batman'da dün bir PTT şubesinde panik dolu anlar yaşandı.

M.S.Y. isimli bir şahıs oğlu S.Y. ile birlikte PTT şubesine gelerek sıra almadan işlem yapmak istedi.

Bunun üzerine M.S.Y., kendisinden numara almasını isteyen kayıt memuruyla tartıştı.

Duruma müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi ile baba ve oğullar arasında tartışma çıktı.

Sırtından bıçaklandı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından ortalık karışırken, M.S.Y., güvenlik görevlisi Fatih Er'i sırtından bıçakladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tedavi altına alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri güvenlik görevlisi Er'i ilk müdahalenin artından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Fatih Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri sürüyor

Polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlunun ise emniyetteki işleri sürüyor.

O anlar kamerada

Yaşanan bıçaklı saldırı anları PTT şubesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)