Batman'da dün bir PTT şubesinde panik dolu anlar yaşandı.
M.S.Y. isimli bir şahıs oğlu S.Y. ile birlikte PTT şubesine gelerek sıra almadan işlem yapmak istedi.
Bunun üzerine M.S.Y., kendisinden numara almasını isteyen kayıt memuruyla tartıştı.
Duruma müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlisi ile baba ve oğullar arasında tartışma çıktı.
Sırtından bıçaklandı
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından ortalık karışırken, M.S.Y., güvenlik görevlisi Fatih Er'i sırtından bıçakladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tedavi altına alındı
Olay yerine gelen sağlık ekipleri güvenlik görevlisi Er'i ilk müdahalenin artından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Tedavisinin ardından taburcu olan Fatih Er'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri sürüyor
Polis ekipleri tarafından yakalanan baba ve oğlunun ise emniyetteki işleri sürüyor.
O anlar kamerada
Yaşanan bıçaklı saldırı anları PTT şubesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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