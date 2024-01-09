İHA
Batman merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan sokaktaki rögarın açık olduğunu fark eden sokak sakinleri gerekli önlemleri aldıktan sonra durumu belediyeye iletti.
Sokakta bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte rögarın metal kapağının çalındığı ortaya çıktı.
İnceleme başlatıldı
Görüntülerde çekçek yardımı ile atık toplayan iki kişinin sokağa girdikten sonra yaptıkları gözlemin ardından kapağı sökerek yerinden çıkardığı ardından çekçeğe yükleyerek sokaktan hızlıca uzaklaştığı görüldü.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış