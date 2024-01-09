Batman'da rögar kapağı hırsızları kameraya yakalandı Batman'da iki hırsızın rögar kapağını çaldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Batman merkez Çamlıca Mahallesi'nde bulunan sokaktaki rögarın açık olduğunu fark eden sokak sakinleri gerekli önlemleri aldıktan sonra durumu belediyeye iletti.

Sokakta bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi ile birlikte rögarın metal kapağının çalındığı ortaya çıktı.

İnceleme başlatıldı

Görüntülerde çekçek yardımı ile atık toplayan iki kişinin sokağa girdikten sonra yaptıkları gözlemin ardından kapağı sökerek yerinden çıkardığı ardından çekçeğe yükleyerek sokaktan hızlıca uzaklaştığı görüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)