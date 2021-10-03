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    Batman'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 03.10.2021 - 17:54
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    Batman'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

    Saat 14.00 sıralarında Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Becirman köyü yakınlarında 19 yaşındaki Mehmet Taşan idaresindeki 06 DE 7426 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle otomobil, şarampole yuvarlandı.

    4 KİŞİ YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Taşan ile Meral Taşan (18), Tuba Taşan (17) ve ismi öğrenilmeyen 1 kişi, olay yerine gelen ekiplerce çıkarıldı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişi, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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    Batman da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı #4

    Batman da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı #5

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