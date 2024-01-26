Batman'da Sason Çayı'ndan geçerken akıntıya kapılan adam öldü Sason Çayı'ndan karşıya geçerken suya kapılan Abdüllatif Yaman hayatını kaybederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

DHA

Batman'ın Kozluk ilçesinde trajik bir olay yaşandı.

Kaletepe köyü Yeşilöz mezrasında yolcu minibüsünden inerek Sason Çayı'nın karşı tarafına geçmek isteyen 72 yaşındaki Abdüllatif Yaman, dengesini kaybedip suya düştü.

Köylüler sudan çıkardı

Akıntıya kapılan Yaman, 100 metre ileride köylüler tarafından sudan çıkarıldı.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde, Yaman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)