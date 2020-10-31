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    Batman'da satırlı cinayet

    AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Tolga Genç'in ağabeyi Erkan Genç, satırlı ve bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.
    • AA
    • 31.10.2020 - 23:45
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 01:08
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    Batman'da satırlı cinayet

    Batman Turgut Özal Bulvarı'nda AK Parti Batman Gençlik Kolları Başkanı Genç'in ağabeyi Erkan Genç (35) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında, iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    HASTANEDE KURTARILAMADI

    Kavgada bıçak ve satırla ağır yaralanan Genç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Batman Bölge Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Batman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

    Batman'da satırlı cinayet-Video

    Batman da satırlı cinayet #1

    DİYARBAKIR'A KAÇAN ZANLI YAKALANDI

    Failin E.E. (33) olduğunu belirleyen ekipler, zanlının Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti.

    Zanlı, Batman ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu suç aletiyle yakalandı.

    Batman'a getirilen zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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