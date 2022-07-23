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    Batman'da sıcaktan bunalan 2 kardeş, gölde can verdi

    25 ve 22 yaşındaki kız kardeşler piknik yaptıkları sırada serinlemek için göle girmek istedi. Sudan çıkamayan kardeşler boğuldu.
    • 23.07.2022 - 16:46
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    Batman'da sıcaktan bunalan 2 kardeş, gölde can verdi

    Batman'ın Cudi Mahallesi'nde sıcaktan bunalan 2 kardeş ölüme yürüdü.

    Taymur ailesi, piknik yapmak için Hasankeyf ilçesine bağlı Palamut köyündeki bahçelerine yakın bir noktadaki Ilısu Barajı'ndan gelen suyla oluşan gölün kıyısına gitti.

    Bir süre sonra Fatma (25) ve Evin Taymur (22) kardeşler serinlemek için suya girdi.

    Fatma ve Evin Taymur sudan çıkmayınca, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, yardım istedi.

    Gölden cansız bedenleri çıkartıldı

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye, arama kurtarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Batman İtfaiyesi'ne bağlı dalgıçların çalışmalarıyla Taymur kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

    Batman da sıcaktan bunalan 2 kardeş, gölde can verdi #1

    8 aylık bebeği olduğu öğrenildi

    Yapılan incelemenin ardından kız kardeşlerin cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden Fatma Taymur’un Kurban Bayramı için İstanbul'dan geldiği ve 8 aylık erkek bebeği olduğu öğrenildi.

    "10 kere daldık ama çıkarma imkanımız olmadı"

    Olayın yaşandığı gölette dalgıç ekibi bulunmasını isteyen baba Metin Taymur, "Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin. Böyle bir durumda dalgıç olmadığı zaman bir şey yapamayız. On kere daldık ama çıkarma imkanımız olmadı. Dalgıçlar orada olsaydı canlı çıkarırdı. Çocuklarım eşimle su kenarına indi. Ben bahçenin içerisindeydim. Allah'ın takdiri. Eşim ve 3 kızım gidiyor. Ben yetişene kadar olay olmuştu" dedi.

    Batman da sıcaktan bunalan 2 kardeş, gölde can verdi #2

    Batman da sıcaktan bunalan 2 kardeş, gölde can verdi #3

    Batman da sıcaktan bunalan 2 kardeş, gölde can verdi #4

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