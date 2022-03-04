Kozluk ve Sason ilçelerinde 2 gün önce başlayan yağmur ve rüzgar nedeniyle bazı dereler taştı, iletişim direkleri ve ağaçlar da yola devrildi.

Batman’da 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ve şiddetli rüzgarda bazı dereler taşarken iletişim direkleri kırıldı, ağaçlar devrildi.

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde 2 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan yağmur ile birlikte fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ ZOR ANLAR YAŞATTI

Kozluk ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dereler taşarken, Sason ilçesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar yola devrildi.

AĞAÇLAR DEVRİLDİ, DERELER TAŞTI

Bir aracın üzerinde bulunan demirden çadır kaplamalı eklemenin uçtuğu ilçede bazı direklerin de ortadan kırıldığı görüldü.

Yoğun yağış nedeniyle Sason Çayı'nın debisi de yükseldi. Sason’da ağaçların devrildiğini belirten bir vatandaş, yağışların 2 gün boyunca hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Batman'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi ViDEO