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    Batman'da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 polis yaralı

    Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe açılan ateş sonucu bir bekçi şehit oldu, bir polis memuru yaralandı.
    • AA
    • 31.12.2021 - 22:18
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 22:41
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    Batman'da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 polis yaralı

    Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.

    BİR POLİS VE BİR BEKÇİ YARALANDI

    Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.

    HIRSIZ VE KARDEŞİ YAKALANDI

    Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.

    Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

    Batman da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 polis yaralı #1

    YARALI BEKÇİ ŞEHİT OLDU

    İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

    112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat şehit oldu.

    Batman da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 polis yaralı #2

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi ekiplerinin, hırsızlık olayı şüphelilerini yakalamaya çalışırken, şüpheli H.A. ve kardeşi M.A'nın silahlı saldırısına uğradıkları belirtildi.

    Batman da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 polis yaralı #3

    Açıklamada, "Çıkan çatışmada, çarşı ve mahalle bekçisi Abdürrezzak Kanat şehit olmuştur. Bir polis memurumuz yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Batman da silahlı saldırı: 1 bekçi şehit, 1 polis yaralı #4

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