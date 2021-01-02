Batman'da soba zehirlenmesinden ölen çiftin 3 çocuğu tedavi görüyor

Isınmak için yaktıkları kömürlü sobadan sızan gazla hayatını kaybeden çiftin 3 çocuğu, hastanede tedavi altına alındı.

Dün gece saatlerinde seyyar satıcı Bereket Atay, Batman'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi 1509'uncu Sokak'taki evinde gece kömür sobasını yaktıktan sonra eşi ve çocuklarıyla beraber uyudu.

Bir süre sonra kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazı tüm evi sardı.

Evden çıkan dumanı gören komşuları durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

3 KARDEŞ DIŞARI ÇIKARILDI

Avlunun kapısını, cam bölümünü kırarak açan komşular, seslere uyanıp evin kapısını açan 13 yaşındaki yarı baygın haldeki Süleyman ve 2 kardeşini hemen dışarı çıkardı.

ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ

Çocuklar, hemen yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, eve gelen sağlık ekiplerince Atay çiftinin öldüğü belirlendi. Çocuklarının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Çiftin cenazeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

"OLAYIN ŞOKUNDAYIZ"

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Zeki Çelik, gece durumu komşuların fark ettiğini ifade ederek, olayın şokunda olduklarını söyledi.

Çelik, "Kiralık evde oturuyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Bereket Atay, ailesinin geçimini seyyar satıcılıkla sağlıyordu. Olayı duyduğumuzda Atay çiftinin cenazeleri hastaneye kaldırılmıştı. Çevredeki komşularının durumu fark etmesiyle 3 çocuk son anda kurtarıldı. Yeni yılın ilk gününün gecesinde yaşanan bu olay mahallemizde büyük bir üzüntüye yol açtı." dedi.

"BİR GÜN ÖNCE TOP OYNAMIŞTIK"

Ölen çiftin oğlu Süleyman Atay ile aynı sınıfta okuduğunu belirten Enes Mutlu da, "Sınıf arkadaşımdı. Ağabeyi Aslan ise ortaokula gidiyordu. Okul ve mahallede Süleyman ile saklambaç ve top oynardık. Olaydan bir gün önce de evlerinin önünde top oynamıştık." diye konuştu.

ÇOCUKLARINA DÜŞKÜN BİR ANNEYDİ

Mahalle sakinleri, çiftin 2 yıl önce kente geldiklerini ve aileyle çok iyi geçindiklerini ifade ederek, Hatice Atay'ın, çocuklarına düşkün bir anne olduğunu söyledi.