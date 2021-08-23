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    Batman'da sulama kanalına düşen 170 koyun boğularak telef oldu

    Sürünün önündeki koyunlar karanlıkta sulama kanalına düşünce arkasından giden diğer koyunlar da kanala atladı. Hayvanların 170'i telef olurken, yalnızca 5 tanesi kurtarılabildi.
    • DHA
    • 23.08.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 17:25
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    Batman'da sulama kanalına düşen 170 koyun boğularak telef oldu

    Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yontukyazı köyünde dün gece saatlerinde 175 küçükbaş hayvandan oluşan sürü, çobanla birlikte ilerledi.

    Sürünün önündeki koyunlar, karanlık nedeniyle önünü göremeyince Garzan Öayı yakınındaki sulama kanalına düştü.

    Arkadan gelen diğer koyunlar da peş peşe suya düştü.

    170'İ BOĞULDU

    Çobanın haber verdiği köylüler yardıma koştu. Koyunlardan 5’i kurtarılırken, 170’i ise boğuldu.

    7 BESİCİYE AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

    Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, sulama kanalına peş peşe atlayan koyunların nefessiz kalıp boğulduğunu belirterek, koyunların 7 besiciye ait olduğunu söyledi.

    "170'İ TELEF OLUYOR"

    İl Müdürü Gün, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin telef olan koyunlarla ilgili tutanak tuttuğunu ifade ederek, "Çoban da kanalı fark etmiyor. Köylüler 175 koyundan 5'ine yetişebiliyor. 170’i telef oluyor." dedi.

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    Batman da sulama kanalına düşen 170 koyun boğularak telef oldu #5

    Batman da sulama kanalına düşen 170 koyun boğularak telef oldu #6

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