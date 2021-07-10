Batman'da sulama kanalına düşen geç kurtarıldı

Sulama kanalına giren 15 yaşındaki Ş.U. isimli genç, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin fark etmesiyle son anda kurtarılan S.U., hastaneye kaldırıldı.

Batman'ın Yeniçağlar köyünde yaşayan 15 yaşındaki Ş.U. isimli genç, serinlemek için sulama kanalına girdi.

Serinlemek isteyen ŞU., bir anda akıntıya kapıldı.

ÇEVREDİKLERİN FARK ETMESİYLE KURTARILDI

Bir anda akıntıya kapılan genç, çevrede bulunan köylülerin fark etmesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

Bilinci kapalı olan gence ilk müdahaleyi, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı.

Ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.



