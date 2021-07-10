Euro
10.2926
-0.23%
Dolar
8.6581
-0.4%
Altın
503.54
-0.1%
Borsa
1.378
0.39%
Bitcoin
293.484
0.83%
EXEN Coin
27.86
2.12%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Batman'da sulama kanalına düşen geç kurtarıldı

    Sulama kanalına giren 15 yaşındaki Ş.U. isimli genç, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin fark etmesiyle son anda kurtarılan S.U., hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 10.07.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da sulama kanalına düşen geç kurtarıldı

    Batman'ın Yeniçağlar köyünde yaşayan 15 yaşındaki Ş.U. isimli genç, serinlemek için sulama kanalına girdi.

    Serinlemek isteyen ŞU., bir anda akıntıya kapıldı.

    ÇEVREDİKLERİN FARK ETMESİYLE KURTARILDI

    Bir anda akıntıya kapılan genç, çevrede bulunan köylülerin fark etmesiyle boğulmaktan kurtarıldı.

    Bilinci kapalı olan gence ilk müdahaleyi, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaptı.

    Ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

    Batman da sulama kanalına düşen geç kurtarıldı #1

    Batman da sulama kanalına düşen geç kurtarıldı #2

    Batman da sulama kanalına düşen geç kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir