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    Batman’da telefon alev aldı, zor kurtuldu

    Arızalı telefon tamir sırasında bir anda alev aldı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 19.02.2021 - 14:39
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    Batman’da telefon alev aldı, zor kurtuldu

    Batman’da bir müşteri tarafından kendisine bırakılan telefonu tamir etmek isteyen teknik servis sorumlusu, telefonun sorununu öğrenmek için açmaya çalıştı.

    BİR ANDA ALEV ALDI

    Telefon bataryasının şiştiğini fark eden teknik servis sorumlusu, bataryayı sökmeye çalıştığı sırada telefon birden alev aldı.

    YERE ATIP KURTULDU

    Görevli elindeki telefonu yere atıp uzaklaşırken, yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Batman'da tamir etmek istediği telefon alev aldı İZLE

    Batman’da telefon alev aldı, zor kurtuldu #1

    Batman’da telefon alev aldı, zor kurtuldu #2

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