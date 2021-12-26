- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Batman'da telefonları çalan hırsızlar kamerada
Batman'da telefonları çalan hırsızlar kamerada
Maske takıp bir dükkana giren iki hırsızın telefonları çaldığı anlar, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 26.12.2021 - 14:42
- Güncelleme : 26.12.2021 - 15:16
Batman kent merkezinde bir telefon dükkanında hırsızlık olayı gerçekleşti.
Edinilen bilgilere göre, maskeli iki hırsız, sabahın erken saatlerinde girdiği bir telefon dükkanını gözlerine kestirdi.
MASKELİ 2 HIRSIZ, TELEFONLARI ÇALDI
Dükkana giren hırsızlar telefonları çalıp, olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı.
POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Batman'da telefonları çalan hırsızlar kamerada ViDEO