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    Batman'da telefonları çalan hırsızlar kamerada

    Maske takıp bir dükkana giren iki hırsızın telefonları çaldığı anlar, iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 26.12.2021 - 14:42
    • Güncelleme : 26.12.2021 - 15:16
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    Batman'da telefonları çalan hırsızlar kamerada

    Batman kent merkezinde bir telefon dükkanında hırsızlık olayı gerçekleşti.

    Edinilen bilgilere göre, maskeli iki hırsız, sabahın erken saatlerinde girdiği bir telefon dükkanını gözlerine kestirdi.

    MASKELİ 2 HIRSIZ, TELEFONLARI ÇALDI

    Dükkana giren hırsızlar telefonları çalıp, olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına takıldı.

    POLİS HIRSIZIN PEŞİNDE

    Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman'da telefonları çalan hırsızlar kamerada ViDEO

    Batman da telefonları çalan hırsızlar kamerada #1

    Batman da telefonları çalan hırsızlar kamerada #2

    Batman da telefonları çalan hırsızlar kamerada #3

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