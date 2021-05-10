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- Batman'da uçuruma yuvarlanan inek kurtarıldı
Batman'da uçuruma yuvarlanan inek kurtarıldı
Batman'da uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
- İHA
- 10.05.2021 - 17:54
- Güncelleme : 10.05.2021 - 18:01
Batman'ın Sason ilçesine bağlı Turnalı köyünde, 60 metrelik uçuruma yuvarlanan ineğin sahibi itfaiyeye haber verdi.
KENDİ ÇABASIYLA ÇIKARAMAYINCA..
Otlatılmaya bırakılan Mustafa Bayralı’ya ait bir inek, ayaklarının kaymasıyla yaklaşık uçurumdan yuvarlandı. İneğin sahibi Mustafa Bayralı, kendi imkanlarıyla ineği uçurumdan çıkaramayınca Sason itfaiyesini arayarak yardım talebinde bulundu.
4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI
Yaklaşık 2 saat sonra köye ulaşan ekipler, uzattıkları itfaiye merdiveni yetersiz kalınca merdivene bağladıkları halatla 4 saatlik çalışmayla ineği uçurumdan çıkarıp sahibine teslim etti. İneğine kavuşan Mustafa Bayralı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.