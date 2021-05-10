Euro
10.1166
0.78%
Dolar
8.2962
0.29%
Altın
489.4
0.19%
Borsa
1.452
-0.59%
Bitcoin
463.559
-4.42%
EXEN Coin
34.38
-2.13%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Batman'da uçuruma yuvarlanan inek kurtarıldı

    Batman'da uçuruma yuvarlanan inek, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da uçuruma yuvarlanan inek kurtarıldı

    Batman'ın Sason ilçesine bağlı Turnalı köyünde, 60 metrelik uçuruma yuvarlanan ineğin sahibi itfaiyeye haber verdi.

    KENDİ ÇABASIYLA ÇIKARAMAYINCA..

    Otlatılmaya bırakılan Mustafa Bayralı’ya ait bir inek, ayaklarının kaymasıyla yaklaşık uçurumdan yuvarlandı. İneğin sahibi Mustafa Bayralı, kendi imkanlarıyla ineği uçurumdan çıkaramayınca Sason itfaiyesini arayarak yardım talebinde bulundu.

    4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA KURTARILDI

    Yaklaşık 2 saat sonra köye ulaşan ekipler, uzattıkları itfaiye merdiveni yetersiz kalınca merdivene bağladıkları halatla 4 saatlik çalışmayla ineği uçurumdan çıkarıp sahibine teslim etti. İneğine kavuşan Mustafa Bayralı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Batman da uçuruma yuvarlanan inek kurtarıldı #1

    Batman da uçuruma yuvarlanan inek kurtarıldı #2

    Batman da uçuruma yuvarlanan inek kurtarıldı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir