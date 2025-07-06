Batman'da uyuşturucu kullanan gençler baygın halde görüntülendi

Batman merkez Seyitler Mahallesi'nde bazı gençler motosiklet üzerinde hareketsiz halde dururken bazıları ise yol kenarında kendinden geçmiş şekilde görüldü.

Uyuşturucu madde etkisinde oldukları öne sürülen gençlerden birinin motosiklet kullanıyormuş gibi hayal dünyasında davrandığı ifade edildi.

Bir genç kızın ise yol kenarında bilinci kapalı şekilde kendini kaybettiği anlar kameralara yansıdı.

MAHALLE SAKİNLERİ ENDİŞELİ

Mahalle sakinleri artan madde kullanımı nedeniyle hem kendi çocukları hem de çevre güvenliği açısından endişeli olduklarını belirterek yetkililere çağrıda bulundu, bölgede denetimlerin artırılmasını ve uyuşturucuyla mücadelede daha kararlı adımlar atılmasını istedi.

Benzer olayların sık sık yaşandığını dile getiren vatandaşlar, "Aileler sokağa çocuklarını çıkaramaz hale geldi" diyerek şikayetlerini dile getirdi.