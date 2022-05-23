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    Batman'da vücudundaki keneyi kendi çıkarınca kurtarılamadı

    Vücuduna yapışan keneyi kendi başına çıkarmasının ardından rahatsızlanan Ahmet Bülbül, kaldırıldığı hastanede vefat etti.
    • 23.05.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 13:07
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    Batman'da vücudundaki keneyi kendi çıkarınca kurtarılamadı

    Batman'ın Kozluk ilçesi Ünsaldı köyünde yaşayan 60 yaşındaki Ahmet Bülbül, vücuduna kene yapışınca kendi kendine müdahale etti.

    Bir süre önce vücudundaki keneyi kendi imkanları ile çıkaran Bülbül, bir anda rahatsızlandı.

    Bülbül, KKKA (Kırım Kongo Kanamalı Ateşi) hastalığı şüphesiyle Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Buradaki müdahalenin ardından Bülbül, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bülbül, 4 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Gözyaşlarıyla defnedildi

    Bülbül'ün cenazesi yakınları tarafından alınarak, Ünsaldı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

    Batman da vücudundaki keneyi kendi çıkarınca kurtarılamadı #1


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