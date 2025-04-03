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DHA

Batman'da acı ölüm..

Saat 23.30 sıralarında Güneykent Mahallesi’nde meydana gelen olayda yolda yürüyen Cihan Taşar (35) ile kimliği belirsiz kişi veya kişiler arasında ‘yan bakma’ meselesi yüzünden tartışma çıktı.

BOYNUNDAN BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Taşar, boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Cihan Taşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Taşar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak asri mezarlıkta toprağa verildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.