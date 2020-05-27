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    Batman'da yanında refakatçi kalan babasını öldürdü

    Psikolojik tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan babasını, yatağından çıkardığı demir çubukla darbederek ölümüne sebep oldu.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 15:58
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    Batman'da yanında refakatçi kalan babasını öldürdü

    Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan 55 yaşındaki babası Selahattin Muğla'yı, yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Selahattin Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

    Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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