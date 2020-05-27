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Batman'da yanında refakatçi kalan babasını öldürdü
Psikolojik tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan babasını, yatağından çıkardığı demir çubukla darbederek ölümüne sebep oldu.
- DHA
- 27.05.2020 - 15:58
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan 55 yaşındaki babası Selahattin Muğla'yı, yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti.
HAYATINI KAYBETTİ
Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Selahattin Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.