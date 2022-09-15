Batman'da yeğeni tarafından vurulan amca kurtarılamadı

Batman'da yeğeni tarafından vurulan amca kurtarılamadı

Amca ve yeğen arasında telefonda başlayan tartışma giderek alevlendi. Öfkesine hakim olamayan yeğenin vurduğu amca, hayatını kaybetti.

Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde, amca-yeğen dehşeti yaşandı.

Olayda, amca B. D. ile yeğeni E.D. arasında telefonda henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı.

Amca B.D.'nin yeğeninin Çamlıtepe Mahallesi'ndeki unlu mamuller iş yerine gitmesiyle tartışma daha da alevlendi.

Amcasını göğsünden vurdu

Tartışmanın büyümesiyle yeğen E.D. amcasına bir el ateş açtı. Göğsünden yaralanan amca B. D., ağır yaralandı.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Çevredeki vatandaşların yardımıyla özel hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki amca E. D., daha sonra sevk edildiği Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerine intikal eden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti işleyen yeğen E.D'yi gözaltına aldı.