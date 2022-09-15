Petrol
93.13
-1.03%
Euro
18.2522
0.26%
Dolar
18.2632
0.19%
Altın
992.73
-0.28%
Borsa
345
0.00%
Bitcoin
373.231
-0.59%
BTXN Coin
6.49
1.72%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Batman'da yeğeni tarafından vurulan amca kurtarılamadı

    Amca ve yeğen arasında telefonda başlayan tartışma giderek alevlendi. Öfkesine hakim olamayan yeğenin vurduğu amca, hayatını kaybetti.
    • 15.09.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 12:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman'da yeğeni tarafından vurulan amca kurtarılamadı

    Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde, amca-yeğen dehşeti yaşandı.

    Olayda, amca B. D. ile yeğeni E.D. arasında telefonda henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı.

    Amca B.D.'nin yeğeninin Çamlıtepe Mahallesi'ndeki unlu mamuller iş yerine gitmesiyle tartışma daha da alevlendi.

    Amcasını göğsünden vurdu

    Tartışmanın büyümesiyle yeğen E.D. amcasına bir el ateş açtı. Göğsünden yaralanan amca B. D., ağır yaralandı.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Çevredeki vatandaşların yardımıyla özel hastaneye kaldırılan 57 yaşındaki amca E. D., daha sonra sevk edildiği Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Olay yerine intikal eden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, cinayeti işleyen yeğen E.D'yi gözaltına aldı.

    Batman da yeğeni tarafından vurulan amca kurtarılamadı #1

    Batman da yeğeni tarafından vurulan amca kurtarılamadı #2

    Batman da yeğeni tarafından vurulan amca kurtarılamadı #3


    İyi Parti'den CHP ile ilgili ittifak çıkışı: Avantajlı değil
    Gündem

    İyi Parti'den CHP ile ilgili ittifak çıkışı: Avantajlı değil

    Muğla'da yangın: Polis ve asker mücadele etti
    3. Sayfa

    Muğla'da yangın: Polis ve asker mücadele etti

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir