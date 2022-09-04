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Batman’da yelken kanatta ölen 1'i emekli 2 asker için tören

Batman’da yelken kanatta ölen 1'i emekli 2 asker için tören

Kara yoluna düşen yelken kanatta hayatını kaybeden biri emekli 2 asker için tören düzenlendi. Askerlerin cenazeleri İzmir ve Muğla’ya gönderildi.