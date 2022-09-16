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Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü

Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü

Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ‘yılın sürücüsü’ seçilen 63 yaşındaki şoför, kazada hayatını kaybetti. Yakınları şoförün ilk kazası olduğunu söyledi.