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- Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü
Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü
- 16.09.2022 - 12:54
Siirt-Batman yolunda seyir halinde olan Nurettin Kilit (63), yönetimindeki 34 PN 5181 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sürücü koltuğunda sıkıştı
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.
Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Otopsi yapılacak
İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.
Kazada yaralanan Ahmet C.H.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.
Yılın sürücüsüydü
Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında 'yılın sürücüsü' seçildiği ortaya çıktı.
İlk kazası
Yakınları, Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi.
DHA’nın haberine göre Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.