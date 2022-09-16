Petrol
91.26
0.44%
Euro
18.2497
-0.08%
Dolar
18.2747
0.05%
Altın
976.59
-0.14%
Borsa
3371
0.00%
Bitcoin
366.351
-1.75%
BTXN Coin
7.25
12.05%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü

    Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında ‘yılın sürücüsü’ seçilen 63 yaşındaki şoför, kazada hayatını kaybetti. Yakınları şoförün ilk kazası olduğunu söyledi.
    • 16.09.2022 - 12:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü

    Siirt-Batman yolunda seyir halinde olan Nurettin Kilit (63), yönetimindeki 34 PN 5181 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen Ahmet C.H.'nin (27) kullandığı otomobile çarptı.

    Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Sürücü koltuğunda sıkıştı

    Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti.

    Sürücü koltuğunda sıkışan evli ve 6 çocuk babası Kilit'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü #1

    Otopsi yapılacak

    İtfaiyecilerin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Kilit'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

    Kazada yaralanan Ahmet C.H.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

    Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü #2

    Yılın sürücüsüydü

    Trafik kurallarına uymasıyla bilinen ve uzun yıllar otobüs firmalarında kaptanlık yapan Nurettin Kilit’in, Türkiye Otomobilciler ve Şoförler Federasyonu tarafından 2016 yılında 'yılın sürücüsü' seçildiği ortaya çıktı.

    Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü #3

    İlk kazası

    Yakınları, Kilit'in ilk yaptığı kazada yaşamını yitirdiğini söyledi.

    DHA’nın haberine göre Nurettin Kilit, yapılan otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Dağyolu köyünde toprağa verildi.

    Batman’da yılın sürücüsüydü: İlk kazasında öldü #4


    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı
    3. Sayfa

    Kadıköy’de çakar denetimi: Sürücülere ceza yağdı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?
    Gündem

    Çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

    Görüş Bildir