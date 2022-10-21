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Batman'da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

Batman'da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada; 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 22 de kişi yaralandı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.