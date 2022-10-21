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    Batman'da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

    Yolcu otobüsünün kum yüklü kamyona arkadan çarptığı kazada; 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 22 de kişi yaralandı. Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.
    • 21.10.2022 - 20:31
    • Güncelleme : 21.10.2022 - 20:52
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    Batman'da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var

    Batman'da akşam saatlerinde bir trafik kazası yaşandı.

    Batman çatı köprüsü mevkisinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 AAK 73 plakalı yolcu otobüsü, 21 BC 683 plakalı kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

    1 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı

    Kazada otobüsün sürücüsü, olay yerinde yaşamını yitirdi. 4’ü ağır 22 kişi de yaralandı.

    Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Batman da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var #1

    Yaralılar hastanelere kaldırıldı

    Otobüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

    Kamyon sürücüsünün ifadesi alınacak

    İsmi öğrenilemeyen kum yüklü kamyonun sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

    DHA'nın haberine göre; kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Batman da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var #2

    Batman da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var #3

    Batman da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var #4

    Batman da yolcu otobüsü, kum yüklü kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var #5


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