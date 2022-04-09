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    Batman'daki kadını boşandığı eşi 6 yerinden bıçakladı

    Eski eşi Devran Ergün tarafından çocuğunun gözü önünde 6 bıçak darbesiyle yaralanan Sevda Ergün 'Ölümden döndüm, sağ elim işlevini yitirmiş durumda" dedi.
    • DHA
    • 09.04.2022 - 16:59
    • Güncelleme : 09.04.2022 - 17:38
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    Batman'daki kadını boşandığı eşi 6 yerinden bıçakladı

    Batman'ın Meydan Mahallesi Şemsiyeli Sokak’ta yaşayan 27 yaşındaki Devran Ergün, oğullarıyla yürürken bir süre önce boşandığı 24 yaşındaki Sevda Ergün ile karşılaştı.

    Devran Ergün, çıkan tartışmada Sevda Ergün'ü çocuklarının gözü önünde 6 yerinden bıçakladı.

    Eski eşini 6 yerinden bıçakladı, tutuklandı

    Sevda Ergün, çağırılan ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yakalanıp, gözaltına alınan Devran Ergün ise tutuklandı.

    "Ölümden döndüm, sağ elim işlevini yitirmiş durumda"

    Tedavisi sürdüğü hastanede yoğun bakım ünitesinden yatan hasta servisine alınan Sevda Ergün, ölümden döndüğünü söyledi.

    2 yaşındaki erkek çocuklarını görmeye gelen eşinin şiddetine maruz kaldığını belirten Ergün, "Defalarca şiddete maruz kalan bir kadındım. Bıçaklı saldırıda göğsümden 6 bıçak darbesi aldım. Ölümden döndüm, sağ elim de işlevini yitirmiş durumda. Açık kalp ameliyatı oldum. İki ameliyat daha olmam gerekiyor. Şimdi biraz iyileşiyorum. Verilmiş sadakam varmış. Eski eşimin uzaklaştırması olmasına rağmen çocuğumu göreceği gün saldırdı" diye konuştu.

    Batman'daki kadını boşandığı eşi 6 yerinden bıçakladı VİDEO

    "En ağır ceza neyse verilsin"

    Sevda Ergün'ün annesi Bedia Alağa ise kızına yapılan saldırıyı kınadığını ifade etti. Alağa, "Tek kızım var. Üç yıl önce evlenen Sevda, sürekli eşinin saldırısına uğruyordu. Artık boşanma aşamasındaydılar. Eşinin evden uzaklaştırma cezası vardı. Sadece kızıma değil, tüm kadınlara yapılan şiddeti kınıyorum. Ramazan ayında verilecek sadakamız varmış. Kızım aramızda olmayabilirdi. Göğsüne isabet eden bıçak darbelerinden biri kalbine isabet edebilirdi. Onu Allah korudu. Adalet yerini bulsun. En ağır ceza neyse verilsin." ifadelerini kullandı.

    Batman daki kadını boşandığı eşi 6 yerinden bıçakladı #1

    Batman daki kadını boşandığı eşi 6 yerinden bıçakladı #2

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