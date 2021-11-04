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    Batman'daki kazada anne can verirken, kızlarını kurtardı

    Batman'daki kazada anne can verirken, kızlarını kurtardı

    3'üncü çocuğuna hamile olan anneye, yolun karşısına geçerken araba çarptı. Bebek arabasındaki 2 kızını ileri iten kadın, arabanın altında kalarak hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 04.11.2021 - 16:39
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 00:10
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    Batman'da kızları Esma (3) ve Gamze (2) ile yolun karşısına geçmeye çalışan Songül Şengül'e, 72 BD 172 plakalı hafif ticari araç çarptı.

    HIZLI ARACI GÖRÜNCE BEBEK ARABASINI İTTİ

    3. çocuğuna hamile olan 26 yaşındaki anne Şengül, aracın hızla geldiğini fark ederek bebek arabasında oturan 2 kızını ileriye itti.

    ANNE, HAYATINI KAYBETTİ

    Aracın altında kalan Şengül'ün hayatını kaybettiği, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından belirlendi.

    Batman’da 2 çocuğunu dolmuşun altında kalmaktan kurtaran anne öldü - Video

    Batman daki kazada anne can verirken, kızlarını kurtardı #1

    YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

    Tehlike anında kızlarının hayatını kurtararak can veren annenin yakınları, olay bölgesinde sinir krizi geçirdi.

    Küçük kızlar Esma ve Gamze, olanlardan habersiz şekilde yol kenarında bekledi.

    Batman daki kazada anne can verirken, kızlarını kurtardı #2

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

    Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı.

    Batman daki kazada anne can verirken, kızlarını kurtardı #3

    ÖNLEMLER ALINACAK

    Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.

    Batman daki kazada anne can verirken, kızlarını kurtardı #4

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