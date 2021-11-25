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    Batman'daki moto kurye, karşıdan gelen aracın altında kaldı

    Hızını alamayan motosikletli kuryenin direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından meydana gelen kazada, moto kurye, aracın altından çıkarıldı.
    • İHA
    • 25.11.2021 - 15:51
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 16:00
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    Batman'daki moto kurye, karşıdan gelen aracın altında kaldı

    Batman'daki Gap Mahallesi’nde Avukat Sedat Özevin Caddesi’nde hızını alamayan moto kurye, karşıdan gelen 72 AAN 855 plakalı otomobilin altına girdi.

    Kazada moto kurye ağır yaralandı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, yaralıyı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

    Batman'daki motokurye, karşıdan gelen aracın altında kaldı VİDEO


    Batman daki moto kurye, karşıdan gelen aracın altında kaldı #1

    Batman daki moto kurye, karşıdan gelen aracın altında kaldı #2

    Batman daki moto kurye, karşıdan gelen aracın altında kaldı #3

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