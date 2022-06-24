Bayrampaşa'da kreşte 17 aylık bebek, arkadaşı tarafından darbedildi

Bayrampaşa'da kreşte 17 aylık bebek, arkadaşı tarafından darbedildi

Özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık Süleyman'ı darbetti. Görevliler çocukları ayırırken Süleyman'ın ailesine, 17 aylık bebeğin tahterevalliden düştüğü söylendi.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir özel kreşte 2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık Süleyman'ı darbetti.

2 küçük çocuğun kavga ettiğini gören kreş görevlileri, çocukların yanına gitti.

Kavgayı ayırmaya gelenleri gören 2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık bebeği bıraktı.

Darbedilen çocuk sakinleştirilmeye çalışıldı

Diğer yandan görevliler, darbedilen Süleyman'ı sakinleştirmeye çalıştı.

Aile kreşi aradı

Yaşanan olayın ardından kreş tarafından ailelere gönderilen bilgilendirme mesajı gelmeyince minik Süleyman’ın ailesi şüphelenerek kreşi aradı.

Çocuğun tahterevalliden düştüğünü söylendi

Bir süre sonra aileyi arayan kreş görevlileri, çocuğun tahterevalliden düştüğünü ve uyuttuklarını söyledi.

Küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı

İHA'nın haberine göre; kreşe gelen aile, 17 aylık bebeği hastaneye götürdü. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, aile ise kreş yetkililerinden şikayetçi oldu.