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    Bayrampaşa'da kreşte 17 aylık bebek, arkadaşı tarafından darbedildi

    Özel bir kreşte 2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık Süleyman'ı darbetti. Görevliler çocukları ayırırken Süleyman'ın ailesine, 17 aylık bebeğin tahterevalliden düştüğü söylendi.
    • 24.06.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 18:05
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    Bayrampaşa'da kreşte 17 aylık bebek, arkadaşı tarafından darbedildi

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir özel kreşte 2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık Süleyman'ı darbetti.

    2 küçük çocuğun kavga ettiğini gören kreş görevlileri, çocukların yanına gitti.

    Kavgayı ayırmaya gelenleri gören 2,5 yaşındaki çocuk, 17 aylık bebeği bıraktı.

    Darbedilen çocuk sakinleştirilmeye çalışıldı

    Diğer yandan görevliler, darbedilen Süleyman'ı sakinleştirmeye çalıştı.

    Aile kreşi aradı

    Yaşanan olayın ardından kreş tarafından ailelere gönderilen bilgilendirme mesajı gelmeyince minik Süleyman’ın ailesi şüphelenerek kreşi aradı.

    Bayrampaşa da kreşte 17 aylık bebek, arkadaşı tarafından darbedildi #1

    Çocuğun tahterevalliden düştüğünü söylendi

    Bir süre sonra aileyi arayan kreş görevlileri, çocuğun tahterevalliden düştüğünü ve uyuttuklarını söyledi.

    Küçük çocuk hastanede tedavi altına alındı

    İHA'nın haberine göre; kreşe gelen aile, 17 aylık bebeği hastaneye götürdü. Küçük çocuk hastanede tedavi altına alınırken, aile ise kreş yetkililerinden şikayetçi oldu.

    Bayrampaşa da kreşte 17 aylık bebek, arkadaşı tarafından darbedildi #2


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