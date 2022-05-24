Bayburt'ta cirit müsabakasındaki muhabirin zor anları

Cirit müsabakasını takip eden muhabir, üzerine gelen atın altında kalmaktan ani refleksle kendini yaklaşık 1,5 metre yükseklikten atarak yaralanmadan kurtuldu.

Bayburt Çoruh Atlı Spor Kulübü ve 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü arasında dostluk müsabakası gerçekleştirildi.

Ciritçiler, atları koşturarak müsabakayı izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlenen müsabakada yaralanan olmazken Bahadır Akkurt isimli ciritçi, atın üzerinden atla birlikte yere düştü ve düştüğü yerden kalkıp, müsabakayı sorunsuz bir şekilde tamamladı.

"Centilmence bir müsabaka oldu"

Çoruh Atlı Spor Kulübü Başkanı Serdar Sarıaslan, güzel bir maç oynadıklarını dile getirerek, "15 Temmuz Atlı Spor Kulübü ile dostluk müsabakası oynadık, çok güzel, centilmence bir müsabaka oldu. Katılımlarından dolayı 15 Temmuz Atlı Spor Kulübüne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

15 Temmuz Atlı Spor Kulübü başkanı Vahdettin Topyay ise oynanan maçtan memnun kaldığını söyleyerek, "Bizi bugün burada misafir eden, Serdar Sarıaslan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de dediği gibi, çok güzel, çok zevkli bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

"Muhabir, atın altında kalmaktan son anda kurtuldu"

Öte yandan; cirit müsabakasını takip eden İHA muhabiri Öznur Demir, üzerine gelen atın altında kalmaktan ani refleksle kendini yaklaşık 1,5 metre yükseklikten atarak son anda kurtuldu.

Kazayı yara almadan atlatan muhabir Demir, düştüğü yerden kalkarak çekim yapmaya devam etti.