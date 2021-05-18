Bayburt’ta çocukların oyunu yangına neden oldu

Bayburt’ta çocukların oyunu yangına neden oldu

Halk pazarının yanında bulunan boş bir arazide çıkan yangın, çevredeki vatandaşların tedirgin olmasına neden oldu. Yangına çocukların neden olduğu öğrenildi.

Bayburt merkez Gençosman Mahallesi’nde bulunan bir pazar yerinin yanındaki arsada yangın çıktı.

Çevredeki iş yeri sahiplerinin dumanları fark etmesi ile itfaiye ekiplerine haber verildi. Bayburt Belediyesi’ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek alevlere müdahale etti.

DIŞ CEPHELER KARARDI

Halk pazarından yükselen dumanlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin ederken, bölgeye gelen polis ekipleri alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda yangın alanına kimseyi yaklaştırmadı.

Duman nedeni ile bazı dükkanların dış cephelerinde kararma meydana geldi.

"KÖPÜKLERİ YAKIP KAÇMIŞLAR”

Yangın mahallindeki bir vatandaş, “Demek ki çocuklar çakmakla uğraşırken orada köpükler vardı. Köpükleri yakıp kaçmışlar. Daha sonra alevler yükseldi. Bizde itfaiyeye haber verdik. Eski koltuklar vardı onlar yanmış. Yangın da ondan dolayı çıktı.” ifadelerini kullandı.

Bayburt’ta çocukların oyunu yangına neden oldu VİDEO