Elindeki çaydanlıkla yürürken bir anda dengesini kaybederek düşen 34 yaşındaki Elmas Keleş, başından aşağı yanınca hastaneye kaldırıldı.

Bayburt'ta yaşayan 34 yaşındaki evli ve 2 çocuk annesi Elmas Keleş, mutfakta demlediği çayı odada yanan sobanın üzerine götürmek istedi.

Elinde çaydanlıkla ilerleyen Keleş, bir anda ayağı kayınca yere düştü. Keleş'in elindeki çaydanlık üzerine boşaldı.

Sıcak çay, kadının yüzünün sağ tarafı boynu, göğsü ve ensesini yaktı.

ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin altında iş yeri bulunan Mehmet Keleş, eşini Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elmas Keleş, Erzurum Şehir Hastanesi yanık ünitesine sevkedildi.

YÜZÜ, GÖĞSÜ VE ENSESİ YANDI

Yanık ünitesinde tedavi altına alınan Elmas Keleş, iş yerinde olan eşine demlediği çay dolu demliği sobanın üzerine götürürken ayağının kayarak yere düştüğünü söyledi. Demlikteki sıcak çayın üzerine döküldüğünü anlatan Keleş, üzünün sağ tarafı boynu, göğsü ve ensesinin yandığını belirtti. Yanık ünitesinde tedavisinin iyi gittiğini söyleyen Keleş, doktorlara teşekkür etti.

Bayburt'ta demlediği çayı üzerine dökünce yandı VİDEO

"ÇOK ŞÜKÜR EŞİMİN DURUMU İYİ"

Hastaneda tedavi altında olan eşini yanlız bırakmayen Mehmet Keleş, "İş yerim evin alt katında. Çocukların çığlıkları üzerine eve girdiğide eşimin yandığını gördüm. Hemen banyoda duşun altına soktum. Aracımla Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Oradan bizi Erzurum'a sevkettiler. Çok şükür eşimin durumu iyi." dedi.













