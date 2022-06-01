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    Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı

    Freni patlayan otomobil, benzin istasyonundaki pompaya çarparak durdu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 01.06.2022 - 08:57
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 09:43
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    Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı

    Bayburt- Erzurum Karayolu üzerinde Selçuk Taş idaresindeki otomobil, akaryakıt almak için girdiği istasyonda freninin tutmaması üzerine pompaya çarptı.

    İHA'nın haberine göre; kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Tayfur yaralandı.

    Maddi hasar oluştu

    Akaryakıt istasyonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi.

    2 yaralı

    Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı ViDEO

    Bayburt ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı #1

    Bayburt ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı #2

    Bayburt ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı #3


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