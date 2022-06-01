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- Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı
Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı
Freni patlayan otomobil, benzin istasyonundaki pompaya çarparak durdu. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- 01.06.2022 - 08:57
- Güncelleme : 01.06.2022 - 09:43
Bayburt- Erzurum Karayolu üzerinde Selçuk Taş idaresindeki otomobil, akaryakıt almak için girdiği istasyonda freninin tutmaması üzerine pompaya çarptı.
İHA'nın haberine göre; kazada sürücü ile yanında bulunan arkadaşı Ahmet Tayfur yaralandı.
Maddi hasar oluştu
Akaryakıt istasyonunda ve araçta maddi hasar meydana geldi.
2 yaralı
Yaralılar ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bayburt'ta freni tutmayan araba benzinlikteki pompaya çarptı ViDEO