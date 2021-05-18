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    Bayburt'ta hayvan pazarı yeniden açıldı

    Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte, Bayburt'ta hayvan pazarları hizmete başladı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 08:48
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    Bayburt'ta hayvan pazarı yeniden açıldı

    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle tam kapanma uygulaması başlamıştı. 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşmeye geçildi. Bu kapsamda da kapalı olan yerler açılarak yeniden hizmet vermeye başladı.

    TEDBİRLER ALINDI

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan ‘tam kapanma’ sürecinde hayvan pazarı geçici olarak kapatılmıştı.

    Hayvan pazarında her türlü tedbirlerin alındığını ifade eden belediye yetkilileri, kademeli normalleşmenin başlamasıyla birlikte 18 Mayıs Salı günü saat 06.00 itibariyle hayvan pazarını yeniden hizmete açtıklarını kaydetti.

    Pazara gelenlere maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması için uyarılarda bulunuldu.

    Bayburt ta hayvan pazarı yeniden açıldı #1

    Bayburt ta hayvan pazarı yeniden açıldı #2

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