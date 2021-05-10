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    Bayburt'ta kumar oynayanlara baskın yapıldı

    Tam kapanma kapsamında kumar oynayanlara göz açtırılmazken, Bayburt'ta 6 kişiye ceza kesildi.
    • İHA
    • 10.05.2021 - 16:22
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    Bayburt'ta kumar oynayanlara baskın yapıldı

    Koronavirüs döneminde en fazla kumar oynayanlara ceza kesildi.

    Ekiplerin yaptığı baskınlara rağmen, kumar oynamak için toplananların sayısı her geçen artıyor.

    Bayburt polisi de bir iş yerinde kumar oynandığına yönelik ihbar aldı.

    OYUN SALONUNDA KUMAR

    Bayburt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yürüttüğü çalışmalarına devam ediyor. Polis ekipleri çalışmalar kapsamında, kent merkezinde bir oyun salonunda kumar oynatıldığı bilgisini alması üzerine baskın düzenledi. Kahvehaneye yapılan baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Kahvehanede ele geçirilen oyun kağıtlarına ve paralara el konuldu.

    Bayburt ta kumar oynayanlara baskın yapıldı #1

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Kahvehane sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan adli işlem başlatıldı. Kumar oynarken yakalanan 4 şahsa idari para cezası uygulandı. Ayrıca kumar oynayan şahıslar dahil kahvehanede bulunan 6 şahsa tam kapanma tedbirlerini ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandı.

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