Bayburt'ta Kurban Bayramı yoğunluğu

İl dışından memleketlerine dönen Bayburtlular, kentte yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin en az nüfusa sahip ili Bayburt, en kalabalık günlerinden birini yaşıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere diğer kentlere göç eden Bayburtlular, bayram tatilini geçirmek için memleketlerine döndü.

GURBETÇİLER AKIN ETTİ

Yaz ve bayram tatili nedeniyle yurt dışında yaşayan gurbetçiler de kente akın etti. Bayburt'ta, son dönemde en kalabalık günler yaşanmaya başlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 82 bin 274 kişinin yaşadığı kentte nüfus, yurt içinden ve dışından gelen ziyaretçilerle ikiye katlandı.

OTOPARKLARDA DOLULUK ORANI YÜZDE 100

Kentin cadde ve sokaklarında park sorunu başlarken, kaldırımda yürümek dahi zorlaştı.

Cumhuriyet Caddesi başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta araç yoğunluğu nedeniyle trafik yaşandı.

Kapalı ve açık otoparklarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Trafik polisi ve belediye ekipleri de trafiği düzenlemek için yoğun mesai yaptı.