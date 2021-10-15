Euro
10.6915
0.17%
Dolar
9.2109
0.37%
Altın
524.6
-1.06%
Borsa
1.408
-0.28%
Bitcoin
552.722
5.52%
EXEN Coin
21.99
0.45%
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    Bayburt’ta motosiklet çalan 4 hırsıza tutuklama

    Ekiplerin motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi cezaevine gönderilirken, araçlar sahiplerine ulaştırıldı.
    • İHA
    • 15.10.2021 - 17:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bayburt’ta motosiklet çalan 4 hırsıza tutuklama

    Bayburt İl Jandarma ekipleri, Arpalı beldesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

    Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, hırsızlık yaptığı düşünülen R.A., E.K., A.M., V.K. ile Ü.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

    4 TUTUKLAMA

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, R.A., E.K., A.M. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.C. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Ekipler tarafından ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.

    Bayburt’ta motosiklet çalan 4 hırsıza tutuklama #1

    Bayburt’ta motosiklet çalan 4 hırsıza tutuklama #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir