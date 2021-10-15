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- Bayburt’ta motosiklet çalan 4 hırsıza tutuklama
Bayburt’ta motosiklet çalan 4 hırsıza tutuklama
Ekiplerin motosiklet hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi cezaevine gönderilirken, araçlar sahiplerine ulaştırıldı.
- İHA
- 15.10.2021 - 17:25
Bayburt İl Jandarma ekipleri, Arpalı beldesinde gerçekleşen motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin özverili çalışmaları sonucunda, hırsızlık yaptığı düşünülen R.A., E.K., A.M., V.K. ile Ü.C. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
4 TUTUKLAMA
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, R.A., E.K., A.M. ve V.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.C. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ekipler tarafından ele geçirilen çalıntı motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.