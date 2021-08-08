Bayburt'ta sağanak yağış, yolları göle çevirdi

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollardan geçmekte zorlandı.

Bayburt'ta sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Sağanağın etkisiyle Cumhuriyet Caddesi’nde cadde ve sokaklar, göle döndü.

Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yola girenler tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

SUYUN İÇERİ GİRMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

Bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarının önüne kum döküp, suyun içeri girmesini engelledi. Kentteki yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.





















