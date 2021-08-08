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    Bayburt'ta sağanak yağış, yolları göle çevirdi

    Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Araçlar, yollardan geçmekte zorlandı.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 17:45
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    Bayburt'ta sağanak yağış, yolları göle çevirdi

    Bayburt'ta sabah başlayan yağmur, öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

    Sağanağın etkisiyle Cumhuriyet Caddesi’nde cadde ve sokaklar, göle döndü.

    Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, yola girenler tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.

    SUYUN İÇERİ GİRMESİNİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR

    Bazı iş yeri sahipleri, dükkanlarının önüne kum döküp, suyun içeri girmesini engelledi. Kentteki yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinin de zarar gördüğü öğrenildi.

    Bayburt ta sağanak yağış, yolları göle çevirdi #1

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    Bayburt ta sağanak yağış, yolları göle çevirdi #3

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    Bayburt ta sağanak yağış, yolları göle çevirdi #5

    Bayburt ta sağanak yağış, yolları göle çevirdi #6

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