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    Bayburt'ta sigara izmariti 45 dönümlük alanı kül etti

    İnşaat atıklarını bir araya toplayan vatandaşlardan biri, sönmemiş sigarasını yere gelişi güzel attı. Atıklara denk gelen izmarit nedeniyle bölgede yangın çıktı. Alevler 2 saatin ardından söndürüldü.
    • 14.09.2022 - 10:58
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    Bayburt'ta sigara izmariti 45 dönümlük alanı kül etti

    Bayburt'un Tepetarla köyünde yangın çıktı.

    Bölgede bulunan inşaat artıkları, bölge halkı tarafından bir araya toplandı.

    Kısa sürede yayıldı

    Bu sırada vatandaşlardan biri yere sönmemiş sigara izmaritini attı.

    Sigaranın atıklara gelmesiyle birlikte alevler yükselmeye başladı. Otlara kadar ulaşan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı.

    Bayburt ta sigara izmariti 45 dönümlük alanı kül etti #1

    Çok sayıda ekip sevk edildi

    Köylülerin haber vermesiyle birlikte itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

    Öte yandan bölgeye İtfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

    45 dönümlük alan küle döndü

    İHA'nın aktarımına göre; tüm ekiplerin mücadele ettiği yangın, 2 saat süren bir zorlu uğraşın ardından söndürüldü.

    Yapılan incelemelerde 45 dönümlük alanın kül olduğu görüldü.

    Bayburt ta sigara izmariti 45 dönümlük alanı kül etti #2


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